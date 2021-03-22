RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri
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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri

22.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:56

Boş plajlardan detaylar Polisin plajları denetlemesi Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması Ipanema ve Copacabana plajları detaylar Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor.

Boş plajlardan detaylar

Polisin plajları denetlemesi

Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması

Ipanema ve Copacabana plajları detaylar

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Kısıtlamalar ile birlikte Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Ipanema ve Copacabana plajları boş kaldı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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