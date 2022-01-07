Rina filmi nerede çekilmiştir? Rina filmi konusu ve oyuncuları

Rina filmi nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de 9 Nisan 2010'da vizyona girmiş, 11 hafta vizyonda kalmıştır, 256.131,25 TL hasılat yapmıştır. Rina filmi konusu nedir? Rina oyuncuları kim? Rina ne zaman çekişmiştir?

RİNA KONUSU

Bir ada hikâyesi olan Rina'da; Ali, Ömer ve Umut adada üç yakın arkadaştır. Ali plajda çalışmaktadır ve her yaz âşık olduğu kızın gelmesini beklemektedir. Umut adada sepetçilik yapan Zehra'ya sırılsıklam âşıktır. Ömer de babasıyla üzüm bağında çalışmaktadır. Bağın kendine ayrılan küçük kısımda şarap üretmek için formüller üretmektedir. Bu üç arkadaşın tek hayali ise bir şarap fabrikası kurmaktır.

RİNA FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

2009 yılında aralık ayında vizyona girecek olan yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, Rina adlı sinema filminin çekimleri Gökçeada'da devam ediyor. Aralık ayında vizyona girecek olan yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, Rina adlı sinema filminin çekimleri Gökçeada'da devam ediyor.

RİNA OYUNCULARI

Cüneyt Türel - Baba

Cezmi Baskın - Hilmi

Ayten Uncuoğlu - Perizat

Erdal Tosun - Memo

Paşhan Yılmazel - Ömer

Eray Türk - Ali

Çağlar Çorumlu - Umut

Merve Sevi - Zehra

Erdem Sakalıbüyük - Tekin

Kerem Kupacı - Özer

Erkan Sever - Adem

Mesut İzgi - Cengiz

Tayfun Sav - Koç

Mahmut Gökgöz - Salih

Burcu Altın - Gökçe

Sennur Canpolat - Serpil

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