Rina filmi nerede çekilmiştir? Rina filmi konusu ve oyuncuları
Rina, 2010 yılında çekilmiş olan Türk yapımı sinema filmidir. Birbirinden güzel yerlerde çekilen yapım hakkında Rina filmi nerede çekilmiştir? Rina filmi konusu nedir? Rina oyuncuları kim? Rina ne zaman çekişmiştir? sorularının yanıtı merak edildi.
Rina filmi nerede çekilmiştir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de 9 Nisan 2010'da vizyona girmiş, 11 hafta vizyonda kalmıştır, 256.131,25 TL hasılat yapmıştır. Rina filmi konusu nedir? Rina oyuncuları kim? Rina ne zaman çekişmiştir?
Bir ada hikâyesi olan Rina'da; Ali, Ömer ve Umut adada üç yakın arkadaştır. Ali plajda çalışmaktadır ve her yaz âşık olduğu kızın gelmesini beklemektedir. Umut adada sepetçilik yapan Zehra'ya sırılsıklam âşıktır. Ömer de babasıyla üzüm bağında çalışmaktadır. Bağın kendine ayrılan küçük kısımda şarap üretmek için formüller üretmektedir. Bu üç arkadaşın tek hayali ise bir şarap fabrikası kurmaktır.
2009 yılında aralık ayında vizyona girecek olan yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, Rina adlı sinema filminin çekimleri Gökçeada'da devam ediyor. Aralık ayında vizyona girecek olan yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, Rina adlı sinema filminin çekimleri Gökçeada'da devam ediyor.
- Cüneyt Türel - Baba
- Cezmi Baskın - Hilmi
- Ayten Uncuoğlu - Perizat
- Erdal Tosun - Memo
- Paşhan Yılmazel - Ömer
- Eray Türk - Ali
- Çağlar Çorumlu - Umut
- Merve Sevi - Zehra
- Erdem Sakalıbüyük - Tekin
- Kerem Kupacı - Özer
- Erkan Sever - Adem
- Mesut İzgi - Cengiz
- Tayfun Sav - Koç
- Mahmut Gökgöz - Salih
- Burcu Altın - Gökçe
- Sennur Canpolat - Serpil
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