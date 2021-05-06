RIMS Racing oynanış fragmanı paylaşıldı

Yayıncılığını Nacon ve geliştiriciliğini Raceward Studio'nun yapmış olduğu, RİMS Racing'in oynanış fragmanını kullanıcılar ile paylaştı. Detaylar haberimizde!

Yayıncı Nacon geliştirici Raceward Studio RİMS Racing'in fragmanını duyurdu. Oyunseverler RİMS Racing'in oynanış fragmanını aratmaya başlamıştı ve nihayet fragman yayınlandı.

Steam platformunda söylenilene göre RİMS Racing gerçekçi sürüş deneyimi ile mühendislik ve tamirciliği birleştiren ilk motosiklet simülasyonu olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Dünyanın en iyi motorlarını sürme deneyimini yaşayacak ve parçalarını değiştirip gerçek zamanlı veri analizi ile performanslarını geliştireceksiniz.

19 Ağustos'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.