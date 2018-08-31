Rif Hareketi Yöneticilerinden Tutuklu Nasır Ez-Zefzafi Açlık Grevine Başladı

Fas'ın Kazablanka kentinde tutuklu olan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi'nin babası Ahmed ez-Zefzafi, oğlunun dün açlık grevine başladığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Zefzafi, oğlunun Kazablanka'da kaldığını Ayn es-Seba 1 Hapishanesi yönetimi tarafından gördüğü baskılar göz önüne alındığında açlık grevine başlamada geciktiğini belirtti.

Aile olarak oğullarının bu kararını desteklediklerini ifade eden baba Zefzafi, Nasır'ın açlık grevini durdurmak için tutukluluk şartlarının iyileştirilmesini ve 1 yıl üç ay önce tutuklanmasından bu yana kaldığı hücreden koğuşa alınmasını talep ettiğini aktardı.

Hapishanede gördüğü baskıların oğlunu açlık grevi yapmaya ittiğini söyleyen Zefzafi, Nasır'ın su ve şeker gibi gıdaları da almayacağını kaydetti.

Zefzafi, oğlu dışındaki diğer tutukluların da cezaevi yönetimi tarafından baskılara maruz kaldığına işaret etti.

Öte yandan Zefzafi'nin kaldığı Ayn es-Seba 1 Hapishanesi, tutukluların durumu ve talepleri hakkında bir açıklama yaptı.



Hapishane İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde ayrı hücrelerde tutulmalarına tepki gösteren mahkumların, tek bir koğuşta toplanma yönündeki taleplerinin olumlu karşılandığı belirtildi.

Bazı mahkumların başka cezaevlerine nakledilme yönündeki taleplerinin şaşkınlık oluşturduğu kaydedilen açıklamada, bunu isteyen bazı tutukluların başka hapishanelere naklinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bir tutuklunun da yakını olmayan biri tarafından ziyaret edilme isteğinin kabul edilmemesi dolayısıyla cezaevinde ziyaretlere izin verilmediği yönünde söylenti yaydığı için başka cezaevine nakledildiği kaydedildi.

Ayrıca bazı tutukluların da ilginç bir şekilde koğuş yerine tek başına hücrede kalmayı talep ettiği, talebi yerine getirilmediği takdirde açlık grevine başlamakla tehdit ettiği aktarıldı.



Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler Ekim 2016'da başlayıp 2017'nin ortalarına kadar devam etmişti. Gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.



Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran'da karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl arasında sürelerde hapis cezalarına çarptırılmıştı.