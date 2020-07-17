Rezidansta parti yapan 25 kişiye 78 bin lira ceza İZMİR'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs önlemlerini yok sayarak otel rezidansında düzenlenen parti ihbarı üzerine harekete geçti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs önlemlerini yok sayarak otel rezidansında düzenlenen parti ihbarı üzerine harekete geçti. Rezidansa giden polisler, partiye katılan 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası uyguladı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.

- İzmir

Kaynak: DHA