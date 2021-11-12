Rezidansa taşınan Selin Ciğerci'nin aylık kirası dudak uçuklattı

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen iş kadını ve fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, eylül ayında tek celsede boşandı. Mal varlıklarını ikiye bölen çift, ortaklaşa kurdukları işlerine de beraber devam etme kararı aldı. Hayatında radikal değişiklikler yapan Ciğerci, Beykoz'daki villasından taşındı.

AYLIK KİRASI 80 BİN TL

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile yaşadığı Beykoz'daki villasını 57 milyon TL'ye satışa çıkardı. Zincirlikuyu'daki bir rezidansa taşınan Ciğerci'nin ev kirası ortaya çıktı. 3+1 eve taşınan ünlü ismin aylık kirası 80 bin, aidatı ise 10 bin TL.

GİTTİKLERİ MEKANDA KARŞILAŞTILAR

Ani bir şekilde evliliklerini bitiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, önceki akşam bir mekanda karşılaştı. Arkadaşlıkları devam eden ikili, mekanda selamlaşmayı ihmal etmedi. Mekandan çıkarken görüntülenen Çıra, muhabirlerin "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine "Görürsek bakarız. Hem herkesin kendi yaşamı var artık. Kimseyi yargılamak bana düşmez" dedi.

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