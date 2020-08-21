Rezerv ne demek? Rezerv ne anlama geliyor? Rezerv nedir? Ülkemizde yapılan doğal gaz arama faaliyetlerinin gündem olmasıyla doğal gaz ile ilgili terimler vatandaşların merak konusu oldu. En merak edilen terimlerden biri de rezerv kavramı oldu. Peki, rezerv nedir? Rezerv ne demek? Rezerv ne anlama geliyor?

Doğal gaz arama faaliyetlerinin gündem olması sonrası doğal gaz ile ilgili terimler de merak edilmeye başlandı. Rezerv kavramı da sık aranan kavramlardan biri oldu. Peki, Rezerv ne demek? Rezerv ne anlama geliyor? Rezerv nedir? TDK'YA GÖRE REZERV NE DEMEK? Rezerv: Fransızca réserve 1. isim Saklanmış, biriktirilmiş şey. 2. isim Yedek, ihtiyat: Döviz rezervi. 3. isim Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. 4. isim Çekince. REZERV NE ANLAMA GELİYOR? Rezerv kaynak anlamına gelir. Ayrıca şu anlamlara gelebilir: Arazi yönetimi: • Av rezervi • Kızılderili rezervi, Kanada'da Kızılderililerin kapatıldıkları açık alanlar o Kızılderili rezervasyonu, ABD'de Kızılderililerin kapatıldıkları açık alanlar • Doğa rezervi, doğa koruma alanı Ekonomik: • Altın rezervi o Rezerv para • Stratejik Petrol Rezervi • Banka rezervleri