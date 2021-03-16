Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi
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Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi

16.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:25

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin birlikte sunduğu Şarkılar Seni Söyler programı reytinglerde çakıldı. Kanal yönetimi tarafından yayınlandığı gün değiştirilen program, yine de beklentiyi karşılamayınca final yapacağı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekran klasiği programı İbo Show ile izleyici karşısına çıkmasıyla birlikte farklı kanallar da özlenen isimlerle yeni programlara imza atmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya getirildiği yeni program, Şarkılar Seni Söyler de onlardan biri oldu.

Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi

REYTİNGLERDE SON SIRALARDA YER ALDI

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan ancak beklentileri karşılayamayan Şarkılar Seni Söyler'in ilk bölümü Total'de 16., AB'de 12. ve ABC1'de ise 11. sırada yer alırken, son haftalarda ise alt sıralarda yer aldı. Kötü reytingler yüzünden yayın günü değiştirilen program, kurgusundaki zayıflıklar nedeniyle de eleştirilince final yapacağı iddia edilmeye başladı. Kanal yönetimi ve sunuculardan henüz programın finaliyle ilgili bilgi gelmezken, geçtiğimiz hafta da İbo Show'un reytingler yüzünden veda edeceği konuşulmuştu.

Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi
Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi
Haber Yorumları (4)
CENGOO: konuklarında dahi iş yok kardeşim geçen hafta Sezen Aksu''yu konuk alsalar millet sırf Sezen için bakabilirdi ama İbo''dan çıkanları almayı tercih ettiler
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BULUT: Televizyonlarda halka faydali seyler gosterin!!!!!!!
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CENGOO: müzik programı işte nasıl bir fayda bekliyorsun. . . Faydalı dizi mi var tarihi yanlış anlatıp milleti gaza getirenler mi ararsın mafyacılık çetecilik dizileri mi ararsın hepsi var
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