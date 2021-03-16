Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin birlikte sunduğu Şarkılar Seni Söyler programı reytinglerde çakıldı. Kanal yönetimi tarafından yayınlandığı gün değiştirilen program, yine de beklentiyi karşılamayınca final yapacağı iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekran klasiği programı İbo Show ile izleyici karşısına çıkmasıyla birlikte farklı kanallar da özlenen isimlerle yeni programlara imza atmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya getirildiği yeni program, Şarkılar Seni Söyler de onlardan biri oldu.

REYTİNGLERDE SON SIRALARDA YER ALDI

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan ancak beklentileri karşılayamayan Şarkılar Seni Söyler'in ilk bölümü Total'de 16., AB'de 12. ve ABC1'de ise 11. sırada yer alırken, son haftalarda ise alt sıralarda yer aldı. Kötü reytingler yüzünden yayın günü değiştirilen program, kurgusundaki zayıflıklar nedeniyle de eleştirilince final yapacağı iddia edilmeye başladı. Kanal yönetimi ve sunuculardan henüz programın finaliyle ilgili bilgi gelmezken, geçtiğimiz hafta da İbo Show'un reytingler yüzünden veda edeceği konuşulmuştu.