Reynmen 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?

Youtuber ve şarkıcı Reynmen yeni şarkısı 'Melek' teklisini dinleyiclere sundu. Klibinde oldukça farklı bir hikayeye yer veren Reynmen dinleyicilerden de tam not aldı.

Youtuber Reynmen yeni şarkısı Melek için kolları aylar önce sıvamıştı. Doğum gününde yayınladığı tekli ile oldukça iyi bir yükseliş yakalayan Reynmen'in 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?

REYNMEN - MELEK ŞARKI SÖZLERİ

Hazır değildim

Bir anda oluverdi

Nasıl anlatsam sana

İçimdeki bu derdi

Olamıyorum ya

Hayallerime mani

Seni bir gün görse güneş

Utanıpta sönerdi

Çok güzelsin yani

Meleksin bu garip çocuksa fani

Düştüm gökyüzünden

Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden

Hiç yok ki ihtimali

Ne olur o zaman bu benim halim

Dayanmak çok zor buna

Beni de al yanına O-oo

Beni de al yanına O-oo

Gidelim bu dünyadan O-oo

Beni de al yanına O-ooo-ooo

Geçeceği yok çektiğim dertlerin

Düzenim kalmadı

Razıyım her şeye

Ya beni al ya da öldür

Beni yor

Beni boğ

Beni soy

Benim ol deli oldum baksana

Rüyayla yaşamın arasında

Sıkışıp kaldım inandım ah

Yalanlarına

Bi yerdeyim yollar

Sonunda diyorlar

Hiç uğraşma bi daha olmaz

Bu saatten sonra

Çok güzelsin yani

Meleksin bu garip çocuksa fani

Düştüm gökyüzünden

Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden (yüzünden)

Hiç yok ki ihtimali (yüzünden)

Ne olur o zaman bu benim halim

Dayanmak çok zor buna (yüzünden)

Beni de al yanına O-oo-oo

Beni de al yanına O-oo-oo

Gidelim bu dünyadan O-oo-oo (yüzünden)

Beni de al yanına O-oo-oo (yüzünden)