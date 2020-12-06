Reynmen 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?
Youtuber ve şarkıcı Reynmen yeni şarkısı 'Melek' teklisini dinleyiclere sundu. Klibinde oldukça farklı bir hikayeye yer veren Reynmen dinleyicilerden de tam not aldı.
Youtuber Reynmen yeni şarkısı Melek için kolları aylar önce sıvamıştı. Doğum gününde yayınladığı tekli ile oldukça iyi bir yükseliş yakalayan Reynmen'in 'Melek' şarkı sözleri'! Reynmen 'Melek' şarkı sözleri nedir?
REYNMEN - MELEK ŞARKI SÖZLERİ
Hazır değildim
Bir anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana
İçimdeki bu derdi
Olamıyorum ya
Hayallerime mani
Seni bir gün görse güneş
Utanıpta sönerdi
Çok güzelsin yani
Meleksin bu garip çocuksa fani
Düştüm gökyüzünden
Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden
Hiç yok ki ihtimali
Ne olur o zaman bu benim halim
Dayanmak çok zor buna
Beni de al yanına O-oo
Beni de al yanına O-oo
Gidelim bu dünyadan O-oo
Beni de al yanına O-ooo-ooo
Geçeceği yok çektiğim dertlerin
Düzenim kalmadı
Razıyım her şeye
Ya beni al ya da öldür
Beni yor
Beni boğ
Beni soy
Benim ol deli oldum baksana
Rüyayla yaşamın arasında
Sıkışıp kaldım inandım ah
Yalanlarına
Bi yerdeyim yollar
Sonunda diyorlar
Hiç uğraşma bi daha olmaz
Bu saatten sonra
Çok güzelsin yani
Meleksin bu garip çocuksa fani
Düştüm gökyüzünden
Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden (yüzünden)
Hiç yok ki ihtimali (yüzünden)
Ne olur o zaman bu benim halim
Dayanmak çok zor buna (yüzünden)
Beni de al yanına O-oo-oo
Beni de al yanına O-oo-oo
Gidelim bu dünyadan O-oo-oo (yüzünden)
Beni de al yanına O-oo-oo (yüzünden)