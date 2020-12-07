Reynmen - Melek şarkı sözleri
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Reynmen - Melek şarkı sözleri

07.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:39

Reynmen'in Melek isimli şarkısı YouTube'a eklendikten kısa bir süre sonra 1 milyon barajını hızlı bir şekilde geçti ve trendlerde birinci sıraya oturdu. Reynmen Melek şarkısının şarkı sözlerini ve video klibini sizler için derledik.

Reynmen'in Melek isimli şarkısı YouTube'a eklendikten kısa bir süre sonra 1 milyon barajını hızlı bir şekilde geçti ve trendlerde birinci sıraya oturdu. Reynmen Melek şarkısının şarkı sözlerini ve video klibini sizler için derledik.

REYNMEN- MELEK ŞARKI SÖZLERİ



Reynmen Melek şarkısının şarkı sözleri

Hazır değildim, bi' anda oluverdi

Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi

olamıyorum ya hayallerime mani

seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına

geçeceği yok çektiğim dertlerin

düzenim kalmadı razıyım her şeye

ya beni al ya da öldür

beni yor beni boğ beni soy

benim ol deli oldum baksana..

rüya ıle yaşamanın arasında

sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına

bi' yerdeyim yollar sonunda diyorlar

hiç uğraşma bir daha olmaz

bu saatten sonra..

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına

REYNMEN- MELEK (OFFİCİAL VİDEO)

Reynmen - Melek şarkı sözleri

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