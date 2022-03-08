"Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş ve Bircan Bali'nin davasında yeni mütalaa

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın sunucu Bircan Bali'yi 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mütalaasını değiştiren savcılık, Yusuf Aktaş'ın üzerine atılı suçlardan ceza verilmesine yer olmadığını açıkladı.

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

ÖNCEKİ MÜTALAADA 2 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş'ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali'yi hedef alarak 'leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim' şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

YENİ MÜTALAADA CEZA İSTENMEDİ

Görev değişikliği nedeniyle yeniden mütalaasını açıklayan Savcılık, sanık Yusuf Aktaş'ın 'tehdit' içerikli olduğu iddia edilen söylemlerinin hukuki anlam niteliğinde olduğunu, hukuk boyutunda gerekli şikayetleri yapacağı yönünde söylem olduğunu ve bu hususun 'tehdit' suçunu oluşturmadığını belirtti. Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerin, müştekilerin televizyon programında sanıkla ilgili yapmış oldukları magazinsel haberiçeriğindeki olumsuz eleştirilere tepki olarak söylenen sözler olduğu ve bu yönden de 'hakaret' suçunu da haksız fiil altında işlediğinden ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. Mahkeme, müşteki vekiline esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Sema Demir/İHA)