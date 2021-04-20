Reynmen kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Reynmen gerçek adı ne? Yusuf Aktaş kimdir?

Ünlü Youtuber, sosyal medya fenomeni Reynmen'in gerçek adı, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki, Reynmen kimdir, gerçek ismi ne? Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Aktaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde...

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REYNMEN KİMDİR?

Reynmen (d. 6 Aralık 1995, İstanbul), ya da doğum adıyla Yusuf Aktaş, Türk video günlükçü, internet ünlüsü, oyuncu ve şarkıcıdır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Aktaş'ın YouTube kanalı, Şubat 2020 verilerine göre 11. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalıdır.

Reynmen doğum tarihi : 6 Aralık 1995

Reynmen kaç yaşında : 25 yaşında

Reynmen gerçek adı ne : Yusuf Aktaş

Reynmen nereli : İstanbul doğumlu (aslen Sivaslı)

Reynmen mesleği ne : İnternet ünlüsü, oyuncu, şarkıcı

KARİYERİ

Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekerek yaklaşık 400.000 abone kazandı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

ŞARKILARI

"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)

"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)

"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)

"Derdim Olsun" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)

"Ela" (2019)

"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)

"Aykız" (Remix) (2020)

''Az Sevdim'' (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)

''Melek'' (2020)

ÖDÜLLERİ

2019 : Türkiye Gençlik Ödülleri : En İyi Instagrammer & Youtuber : Reynmen

2019 : INFLOW Awards Ödülleri : En İyi Instagram Influencerı : Reynmen

2019 : Fizy Müzik Ödülleri : En Çok Dinlenen Şarkı : "Derdim Olsun"

En Çok İzlenen Video : "Derdim Olsun" : Kazandı

2020 : Altın Kelebek Ödülleri : Yılın Şarkısı : "Ela"