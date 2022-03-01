Reyhanlı'da vatandaşlardan Türk Kızılay'a kan bağışı - Haberler

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Reyhanlı'da vatandaşlardan Türk Kızılay'a kan bağışı

AA, Ecevit Cemiloğlu - Güncel
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Reyhanlı'da vatandaşlardan Türk Kızılay'a kan bağışı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Vatandaşlar, Belediye Hizmet Binası önünde kurulan çadıra gelerek kan verdi.

Türk Kızılay yetkilisi Sedat Duymaz, kan bağışının önemine değindi.

Kanın herkese gerekli olacağı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Duymaz, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Kızılay, Hatay, Türk, Güncel, Haberler

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