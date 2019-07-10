Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2)
3 KİŞİ TUTUKLANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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