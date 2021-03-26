Revizyon ne demek? TDK 'ya göre revizyon nedir?
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Revizyon ne demek? TDK 'ya göre revizyon nedir?

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Revizyon ne demek? TDK 'ya göre revizyon nedir?

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biri olan revizyon kelimesini çevremizden, arkadaşlarımızdan, basılı kaynaklardan ve sosyal medyadan duyarız. Günlük hayatımızda karşılaştığımız revizyon kelimesi son zamanlarda sıkça araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. Peki, Revizyon ne demek? TDK 'ya göre revizyon nedir? İşte detaylar!

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden biri olan revizyon kelimesini çevremizden, arkadaşlarımızdan, basılı kaynaklardan ve sosyal medyadan duyarız. Günlük hayatımızda karşılaştığımız revizyon kelimesi son zamanlarda sıkça araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. Peki, Revizyon ne demek? TDK 'ya göre revizyon nedir? İşte detaylar!

REVİZYON NE DEMEK?

Çalışma hayatında sıkça rastlanılan revizyon kelimesi, meydana gelen bir çalışmanın detaylarına bakıldıktan sonra yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesidir. Dolayısıyla çalışma hayatında proje sunumları, raporlar, fizibilite çalışmaları revizyona uğrayabilir.

TDK 'YA GÖRE REVİZYON NEDİR?

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kelimelerden biri olan revizyon, TDK'ye göre anlamı gözden geçirme, yeniden incelemedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:26:18. #1.16#
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