Returnal puanları paylaşıldı: PS5'in yeni oyunu Returnal çok beğenildi!

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı tasarlayıcılığını ise Housemarque'ın yaptığı third-person roguelike shooter oyunu Returnal 30 Nisan'da PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Çıkmasından bir gün önce oyunun inceleme puanları oyunseverler için paylaşılmaya başlandı.