Returnal puanları paylaşıldı: PS5'in yeni oyunu Returnal çok beğenildi!
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Returnal puanları paylaşıldı: PS5'in yeni oyunu Returnal çok beğenildi!

Returnal puanları paylaşıldı: PS5'in yeni oyunu Returnal çok beğenildi!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı tasarlayıcılığını ise Housemarque'ın yaptığı third-person roguelike shooter oyunu Returnal 30 Nisan'da PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Çıkmasından bir gün önce oyunun inceleme puanları oyunseverler için paylaşılmaya başlandı.

Oyunseverlerin merakla beklediği third-person roguelike shooter oyunu Returnal'in çıkışından bir gün önce puanları yayınlanmaya başlandı. Returnal 30 Nisan'da PS5 için oyunseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Returnal puanları haberimizde...

RETURNAL PUANLARI

  • Metascore 86
  • PlayStation LifeStyle 100
  • Game Rant 100
  • Daily Star 100
  • Android Central 100
  • Het Nieuwsblad 100
  • GameSpew 100
  • PLAY! Zine 100
  • Game Revolution 95
  • Game Informer 95
  • WellPlayed 95
  • God is a Geek 95
  • Wccftech 93
  • IGN Italia 93
  • Video Chums 92
  • COGconnected 92
  • Player 2 91
  • GAMINGbible 90
  • Gameblog.fr 90
  • TheSixthAxis 90
  • VideoGamer 90
  • GamingBolt 90
  • PSX-Sense.nl 90
  • Push Square 90
  • TrueGaming 90
  • We Got This Covered 90
  • XGN 90
  • GameSpot 90
  • GamingTrend 90
  • Gfinity 90
  • Metro GameCentral 90
  • PlayStation Universe 90
  • Press Start Australia 90
  • Areajugones 90
  • CGMagazine 90
  • Critical Hit 90
  • DualShockers 90
  • Eurogamer Italy 90
  • GamePro Germany 88
  • MGG Spain 88
  • 4Players.de 88
  • Gaming Nexus 85
  • Easy Allies 85
  • IGN Spain 80
  • Hardcore Gamer 80
  • Telegraph 80
  • Digital Trends 80
  • Jeuxvideo.com 80
  • SpazioGames 80
  • GamesRadar+ 80
  • VG247 80
  • IGN 80
  • VGC 80
  • GameOver.gr 80
  • Gamer.no 80
  • GAMES.CH 80
  • IGN France 80
  • Millenium 80
  • Screen Rant 80
  • Digitally Downloaded 80
  • EGM 80
  • Destructoid 75
  • TheGamer 70
  • Shindig 70
  • GamesBeat 60
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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