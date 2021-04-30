Returnal puanları paylaşıldı: PS5'in yeni oyunu Returnal çok beğenildi!
Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı tasarlayıcılığını ise Housemarque'ın yaptığı third-person roguelike shooter oyunu Returnal 30 Nisan'da PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek. Çıkmasından bir gün önce oyunun inceleme puanları oyunseverler için paylaşılmaya başlandı.
Oyunseverlerin merakla beklediği third-person roguelike shooter oyunu Returnal'in çıkışından bir gün önce puanları yayınlanmaya başlandı. Returnal 30 Nisan'da PS5 için oyunseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Returnal puanları haberimizde...
RETURNAL PUANLARI
- Metascore 86
- PlayStation LifeStyle 100
- Game Rant 100
- Daily Star 100
- Android Central 100
- Het Nieuwsblad 100
- GameSpew 100
- PLAY! Zine 100
- Game Revolution 95
- Game Informer 95
- WellPlayed 95
- God is a Geek 95
- Wccftech 93
- IGN Italia 93
- Video Chums 92
- COGconnected 92
- Player 2 91
- GAMINGbible 90
- Gameblog.fr 90
- TheSixthAxis 90
- VideoGamer 90
- GamingBolt 90
- PSX-Sense.nl 90
- Push Square 90
- TrueGaming 90
- We Got This Covered 90
- XGN 90
- GameSpot 90
- GamingTrend 90
- Gfinity 90
- Metro GameCentral 90
- PlayStation Universe 90
- Press Start Australia 90
- Areajugones 90
- CGMagazine 90
- Critical Hit 90
- DualShockers 90
- Eurogamer Italy 90
- GamePro Germany 88
- MGG Spain 88
- 4Players.de 88
- Gaming Nexus 85
- Easy Allies 85
- IGN Spain 80
- Hardcore Gamer 80
- Telegraph 80
- Digital Trends 80
- Jeuxvideo.com 80
- SpazioGames 80
- GamesRadar+ 80
- VG247 80
- IGN 80
- VGC 80
- GameOver.gr 80
- Gamer.no 80
- GAMES.CH 80
- IGN France 80
- Millenium 80
- Screen Rant 80
- Digitally Downloaded 80
- EGM 80
- Destructoid 75
- TheGamer 70
- Shindig 70
- GamesBeat 60