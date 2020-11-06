Resul Tosun kimdir? Gazeteci Resul Tosun hayatı ve biyografisi!
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Resul Tosun kimdir? Gazeteci Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

06.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:19
Resul Tosun kimdir? Gazeteci Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Resul Tosun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi! Resul Tosun kimdir? Gerçek Fikri Ne konuğu Resul Tosun hakkında merak edilenler...

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Resul Tosun hakkında araştırmalar yapılıyor. Resul Tosun kimdir? Resul Tosun kaç yaşında, nereli? Resul Tosun hayatı ve biyografisi!

RESUL TOSUN KİMDİR?

Resul Tosun 1956 yılında Artova'da dünyaya gelmiştir. 22. Dönem AK Parti Tokat milletvekilidir.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde master yapmıştır. Mesleği gazeteci yazarlıktır. Yörünge Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve yöneticisi, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı kurucu üyesi, Tokat Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü kurucu üyesi, Sanatçılar Derneği üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli, üç çocukludur, İngilizce ve Arapça bilir.

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