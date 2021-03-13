Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası

1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle kafe, restoran gibi işletmeler; illerin durumuna göre, yüzde 50 kapasiteyle ve HES kodu ibraz etme zorunluluğuyla vatandaşa hizmet vermeye başladı. Ancak yapılan denetimler sonucu bu tedbirin hiçe sayıldığı belirlendi. Bu kapsamda ilk Kabine toplantısında Ramazan ayı sonuna kadar restoran ve kafelerde sadece paket servise dönülmesi değerlendirilecek.

Mart ayının başında yeni kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte kafe, restoran ve lokantalar gibi işletmeler HES kodu zorunluluğu ve yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etmeye başladı. Ancak vaka sayılarındaki durdurulamayan artış ve tedbirlere uyulmaması üzerine yetkililerin harekete geçeceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık, ortaya dikkat çeken bir iddia attı. Işık, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Restoran, kafe gibi işletmelerin denetimlerinde büyük oranda yüzde 50 kapasite kuralına uyulmadığı tespit edildi. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında bu durum il bazında hasta sayılarıyla gündeme gelecek ve Ramazan ayı sonuna kadar yine sadece paket siparişe dönülmesi değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

KABİNE, PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşme adımlarındaki son durum ele alınacak. Bazı illerde vaka sayılarında artış var. Mutasyonlu virüs vakalarında da benzer bir artış söz konusu. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.