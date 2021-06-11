Restoran sahibinin hem parasını hem de otomobilini çaldı (2)

ŞÜPHELİ OLAY YERİNE 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKALANDIKayseri'de, gece yarısı girdiği restoranda, kasa ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık bin 200 TL ile iş yeri sahibinin otomobilini çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından çaldığı otomobille...