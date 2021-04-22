RESTORAN ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasu Yenimahalle Mahallesi İpsiz Recep Caddesi üzerinde Sinan Kara'ya ait restoranda saat 00.45 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kapalı olan restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Restorandan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

RESTORAN ALEV ALEV YANDI
RESTORAN ALEV ALEV YANDI
RESTORAN ALEV ALEV YANDI
RESTORAN ALEV ALEV YANDI
RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 09:35:43. #1.15#

title