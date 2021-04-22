RESTORAN ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasu Yenimahalle Mahallesi İpsiz Recep Caddesi üzerinde Sinan Kara'ya ait restoranda saat 00.45 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kapalı olan restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Restorandan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı