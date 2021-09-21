Ressam Ahmet Şahit'in oğlu Ferit Şahit anısına oluşturduğu resim sergisi açıldı - Haberler
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Ressam Ahmet Şahit'in oğlu Ferit Şahit anısına oluşturduğu resim sergisi açıldı

AA / Arife Karakum - Haberler | Güncel
Ressam Ahmet Şahit'in oğlu Ferit Şahit anısına oluşturduğu resim sergisi açıldı

Ressam Ahmet Şahit'in, kadife üzerine yağlı boya tekniğini kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan "Siyah" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ahmet Şahit'in, kadife üzerine yağlı boya tekniğini kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan "Siyah" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Şahit'in oğluna ithaf ettiği eserlerin yer aldığı sergi, Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda sergileniyor.

Atölyesinde ve Büyükçekmece Belediyesinde çok sayıda öğrenci yetiştiren Ahmet Şahit, sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teşekkür etti.

Sergi, 26 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ressam Ahmet Şahit'in oğlu Ferit Şahit anısına oluşturduğu resim sergisi açıldı - Haberler
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