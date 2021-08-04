Residorm Öğrenci Yurdu Kayıtları Başladı

Residorm Muğla Öğrenci YurduResidorm Yükseköğretim Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak 2013'ten beri Kötekli kampüsünde fakültelerin yanı başında hizmet vermekte ve güvenli, konforlu ve sosyal bir yurt yaşamı sunmaktadır.