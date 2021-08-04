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Residorm Öğrenci Yurdu Kayıtları Başladı

Residorm Öğrenci Yurdu Kayıtları Başladı
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Residorm Muğla Öğrenci YurduResidorm Yükseköğretim Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak 2013'ten beri Kötekli kampüsünde fakültelerin yanı başında hizmet vermekte ve güvenli, konforlu ve sosyal bir yurt yaşamı sunmaktadır.

Residorm Muğla Öğrenci Yurdu

Residorm Yükseköğretim Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olarak 2013'ten beri Kötekli kampüsünde fakültelerin yanı başında hizmet vermekte ve güvenli, konforlu ve sosyal bir yurt yaşamı sunmaktadır.

Online kayıt olmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için;

Website: https://residorm. com/residorm-mugla/

Çağrı Merkezi: 0252 999 1 666/ 0530 415 02 10

E-Posta: Mugla@residorm. com

Residorm Muğla ile fakülte, yüksekokul ve enstitüler arası mesafeleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Fakülte Mesafe Yürüme Süresi Yabancı Diller Yüksekokulu 100 Metre 1 Dakika Mimarlık Fakültesi 200 Metre 2 Dakika Su Ürünleri Fakültesi 250 Metre 3 Dakika İslami İlimler Fakültesi 300 Metre 3 Dakika Spor Bilimleri Fakültesi 350 Metre 4 Dakika Güzel Sanatlar Fakültesi 500 Metre 6 Dakika Fen Bilimleri Enstitüsü 500 Metre 6 Dakika Sosyal Bilimler Enstitüsü 500 Metre 6 Dakika Turizm Fakültesi 700 Metre 7 Dakika Eğitim Fakültesi 750 Metre 8 Dakika Sağlık Bilimleri Fakültesi 750 Metre 8 Dakika Teknoloji Fakültesi 750 Metre 8 Dakika Sağlık Bilimleri Enstitüsü 750 Metre 8 Dakika İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1000 Metre 10 Dakika Fen-Edebiyat Fakültesi 1200 Metre 12 Dakika Enformatik Bölümü 1200 Metre 12 Dakika Mühendislik Fakültesi 1500 Metre 15 Dakika Tıp Fakültesi 1500 Metre 15 Dakika Diş Hekimliği Fakültesi 5000 Metre 50 Dakika

Kaynak: Habermetre

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