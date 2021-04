Resident Evil: Welcome to Raccoon City filmi ertelendi

Sony, Resident Evil reboot filmi olan Resident Evil: Welcome to Raccoon City'nin vizyon tarihini erteledi. 3 Eylülde vizyona girmesi beklenen film 2 ay ertelendi.

Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film Resident Evil: Welcome to Raccoon City geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ve vizyon tarihi de yine geçtiğimiz aylarda duyuruldu ancak ne yazık ki bu vizyon tarihi ertelendi.

RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACOON CITY VİZYON TARİHİ ERTELENDİ

Variey'nin haberine göre Marvel filmi Shang-Chi the Legend of the Ten Rings, 3 Eylül'de yayınlanacak ve Sony, Resident Evil filmi için zaman kazanmak istemiş gibi görünüyor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ilk iki Resident Evil oyununu kapsayacak. 1998 yılında geçecek olan film, zombiler tarafından esir alınmış Raccoon City'deki olayları konu alacak.

Filmin yönetmenliğini Johannes Roberts'ın yapması bekleniliyor. Filmin başrollerinde ise Robbie Amell (Chris Redfield), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Avan Jogia ( Leon S. Kennedy) ve Hannah John-Kamen (Jill Valentine) yer alıyor.

Film 3 Eylül yerine 24 Kasım'da seyircileri ile buluşacak.