Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Resident Evil'ın son oyunu Resident Evil Village'in Mayıs 2021'deki lansmanından bu yana oyuncular bir sonraki hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 9'un ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, oyuncular tarafından oldukça merak edilen Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil 9 çıkış tarihi…

RESIDENT EVIL 9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ve yayıncı ekip Capcom, Resident Evil 9 hakkında henüz resmi bir duyuru yapmadı ve çıkış tarihi de belirlemedi. Capcom, oyunun geliştirmekte olduğunu dahil belirlemedi. Bununla birlikte, sosyal medyada Resident Evil'ın 2018'den bu yana geliştirilmekte olduğunu açıkladı.

Resident Evil 9'un seri tarihindeki en uzun geliştirilen oyun olduğu doğrulandı. Resident Evil'ın uzun bir süredir geliştirilmekte olduğu bilinmesinin yanı sıra oyunun 2024 veya 2025 yıllarında piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.

Bir diğer açıklamalara göre ise Resident Evil 9'un önümüzdeki oyun etkinliklerinde duyuru fragmanı yayınlanması bekleniyor.

RESIDENT EVIL 9 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

Resident Evil 9'un hangi platformlarda çıkış yapacağı hakkında da bir resmi açıklama yok. Ancak, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4, PlayStation ve Xbox One için çıkış yapması planlanıyor.