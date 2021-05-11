Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinin başrol oyuncularından Tuvana Türkay'ın başarılarla dolu hayatını ve küçük yaşta yaşadıklarını sizler için derledik. İşte şarkıcılıktan oyunculuğa birçok iş yapan Tuvana Türkay'ın hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenler...