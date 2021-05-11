Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir?
Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinin başrol oyuncularından Tuvana Türkay'ın başarılarla dolu hayatını ve küçük yaşta yaşadıklarını sizler için derledik. İşte şarkıcılıktan oyunculuğa birçok iş yapan Tuvana Türkay'ın hayatıyla ilgili tüm bilinmeyenler...
Rol aldığı her projedeki başarısıyla ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Tuvana Türkay, şimdilerde Star TV'nin dikkat çeken dizisi Kağıt Ev'de tuttuğunu koparan Azra'yı canlandırıyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Tuvana Türkay'ın çocuk yaşta yaşadığı olayları ve bilinmeyen hayatı anlatıldı.