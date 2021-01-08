Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
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Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu

08.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:52

ABD'de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu.

ABD'de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renklerin ahengiyle buluştu.

ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renkkörlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti. McKinley "Mac" Erves'ün yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi. Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada viral oldu.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Sosyal medya hesabından yıllar sonra renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves "Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.

Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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