Renk değişimleri görülen Haramidere'ye atık su karıştığı iddiası
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Renk değişimleri görülen Haramidere'ye atık su karıştığı iddiası

23.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:57
Renk değişimleri görülen Haramidere'ye atık su karıştığı iddiası

Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renkte aktığı iddia edilmişti. İddiaların ardından inceleme yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır" dedi.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere, bir gün arayla mavi, yeşil, kırmızı ve siyah akan suyun kimyasal atıklardan kaynaklandığı iddia edilmişti. Uzmanlar derenin yakınlarında bulunan fabrikalardan numune alınmasını talep etmişti. İddialarla ilgili inceleme başlatan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), açıklamada bulundu.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Renk değişimlerinin nedeninin dereye karışan renkli su atıklarından kaynaklandığını doğrulayan İSKİ açıklamasında, ''Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır. Bölgedeki firmalar periyodik olarak incelenmekte ve arıtma tesisleri denetlenmektedir. Kurumumuz kaçak deşarj tespit ettiği takdirde, gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirmektedir. Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'nde deşarj limitlerinde renk parametresi bulunmamaktadır. Şu an için böyle bir duruma rastlanmamış olup, bölgede incelemeler devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

''ATIK SU KANALLARI AYRIŞTIRILACAK''

Açıklamada, "Bölgedeki atık su kanalları, Esenyurt Belde Belediyesi döneminde yapılmıştır. Mevcut dere kesitinin ve atık su kanallarının çaplarının yetersiz olmasından dolayı yağışlarda dere taşmakta, atık sular ise derenin içinden akmaktadır.İdaremiz tarafından Haramidere'nin kesitinin genişletilmesi ve atık su toplayıcı hatların çaplarının büyütülmesi için inşaat çalışmalarımız renkli su görülen yerin 1 kilometre aşağısında devam etmektedir.Çalışmalar tamamlandığında karışık sistem çalışan atık su kanalları ayrıştırılmış olacak ve derenin içindenatık su akışı kesilmiş olacaktır" denildi.

Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Ezgi Özdemir
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Renk değişimleri görülen Haramidere'ye atık su karıştığı iddiası
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Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renkte aktığı iddia edilmişti.

Dere'de inceleme yapan İSKİ, "Ekiplerimiz, Haramidere'de yapmış oldukları incelemelerde, renkli atık su deşarjına rastlamıştır" açıklamasıyla iddiaları doğruladı.

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