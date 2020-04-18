Remdesivir nedir? Remdesivir koronavirüse çare mi? Remdesivir ilacı özellikleri nelerdir? Remdesivir ne işe yarıyor? Remdesivir fiyatı ne kadar? Koronavrüse karşı birçok ilaç ve tıbbi uygulama geliştirme çalışmaları yapılırken Remdesivir adlı ilacın koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası vatandaşların ilgisini bu ilaca yöneltti. Peki, Remdesivir nedir? Remdesivir koronavirüse çare mi? Remdesivir ne işe yarıyor? Remdesivir fiyatı ne kadar? Remdesivir ilacı özellikleri nelerdir?

Ebolaya karşı üretilen ve koronavirüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacının koronavirüse karşı da etkili olduğu konuşuluyor. Peki, Remdesivir koronavrüse karşı etkili mi? Remdesivir ilacı özellikleri nelerdir? Remdesivir ne işe yarıyor? Remdesivir fiyatı ne kadar? Remdesivir nedir? Remdesivir koronavirüse çare mi? İşte, remdesivir hakkında merak edilenler ve yanıtları…

REMDESİVİR NEDİR, REMDESİVİR İLACI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Remdesivir nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacındaha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

İlaç, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş olduğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR KORONAVİRÜSE ÇARE Mİ, REMDESİVİR NE İŞE YARIYOR?

Ebolaya karşı üretilen ve koronavirüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuşan Almanya'daki hastalardan Curtis Warren Pucket yaşadıklarını anlattı. Pucket, "İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim" dedi.

ABD, Almanya ve Danimarka'da yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ilacıyla ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Almanya'nın Münih şehrinde 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Curtis Warren Puckett 7 günde tamamen iyileşti.

Olayı manşetine taşıyan Bild gazetesi Puckett'ın durumunu "Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

REMDESİVİR FİYATI NE KADAR?

Remdesivir ilcanın fiyatı hakkında henüz açıklama bulunmuyor.