Relicta sistem gereksinimleri! Relicta kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu 89 TL değerindeki oyun Relicta sistem gereksinimleri neler? Relicta kaç GB? Detaylar haberimizde…
Mighty Polygon'un geliştirdiği Ravenscourt'un yayınladığı aksiyon bulmaca oyunu Relicta, chandra üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinic şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay'ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür.
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Peki Relicta sistem gereksinimleri neler? Relicta kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Core i3/ Athlon 64 X2 6400
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560/ ATI Radeon HD 5770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Win 7 64bit/ Win 8.1 64-bit/ Windows 10
- İşlemci: Core i7/ A8-3870K or above
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ ATI Radeon R9 280 or above
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Relicta'yı oynayabilmek için bilgisayarınızda 12 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.
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