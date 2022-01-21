Relicta sistem gereksinimleri! Relicta kaç GB?

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu 89 TL değerindeki oyun Relicta sistem gereksinimleri neler? Relicta kaç GB? Detaylar haberimizde…

Mighty Polygon'un geliştirdiği Ravenscourt'un yayınladığı aksiyon bulmaca oyunu Relicta, chandra üssü'nün sırlarını açığa çıkarmak için manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinic şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunudur. Ay'ın derinliklerinde, kızının hayatta kalmasını sağlayabilecek tek şey, sahip olduğun bilimsel düşünce gücüdür.

Peki Relicta sistem gereksinimleri neler? Relicta kaç GB? İşte detaylar…

Relicta Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Core i3/ Athlon 64 X2 6400

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560/ ATI Radeon HD 5770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Relicta Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 64bit/ Win 8.1 64-bit/ Windows 10

İşlemci: Core i7/ A8-3870K or above

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ ATI Radeon R9 280 or above

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Relicta kaç GB?

Relicta'yı oynayabilmek için bilgisayarınızda 12 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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