Rektörümüzden RESOB'a Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (RESOB) ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (RESOB) ziyaret etti.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rektörümüz, misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek, birliğin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

RESOB Başkanı Aksoy ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemiz ile ortak projelerde iş birliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre