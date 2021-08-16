Rektörümüz MÜSİAD Rize Şubesini Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kısa bir önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şube Başkanı seçilen Taner Yelkenci ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kısa bir önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şube Başkanı seçilen Taner Yelkenci ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Rektörümüz, MÜSİAD Rize Şube Başkanlığı görevine seçilen Yelkenci ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yelkenci ise nazik ziyaretleri dolayısıyla Rektörümüze teşekkür ederek, MÜSİAD Rize olarak ilimiz için yapılacak tüm projelerde Üniversitemiz ile birlikte iş birliği içinde olacaklarını ve fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektörümüz, günün anısına MÜSİAD Rize Şube Başkanı Yelkenci'ye hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre