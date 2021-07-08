Rektörümüz İstanbul'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bir dizi ziyaret için gittiği İstanbul'da bir süre önce İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Atilla Arkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.