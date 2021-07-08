Rektörümüz İstanbul'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi
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Rektörümüz İstanbul'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Rektörümüz İstanbul'da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bir dizi ziyaret için gittiği İstanbul'da bir süre önce İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Atilla Arkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, bir dizi ziyaret için gittiği İstanbul'da bir süre önce İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Atilla Arkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu ziyaret etti.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ı makamında ziyaret eden Rektörümüz, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Rektör Arkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektörümüze teşekkür etti.

Rektörümüz daha sonra, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu ziyaret etti.

Bu ziyaretlerde, üniversiteler arasındaki iş birliği imkanları konuşularak bilimsel ve kültürel konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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