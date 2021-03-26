Rektör Levent, YÖK Anadolu Projesi değerlendirme toplantısına katıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, YÖK Anadolu Projesi değerlendirme toplantısına katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, YÖK Anadolu Projesi değerlendirme toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kurumunda gerçekleşen ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığını yaptığı toplantıya 15 genç üniversitenin rektörleri katıldı. Toplantıda YÖK Anadolu Projesi kapsamında 15 genç üniversitenin eşleştirildikleri üniversiteler ile bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar değerlendirildi.

Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in de katıldığı toplantıda YÖK Anadolu Projesi ile 2006'dan sonra kurulan ve gelişmekte olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin de içinde yer aldığı 'genç' üniversiteler ile akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından 'kıdemli' üniversitelerin eşleştirilmeleri sonucunda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Akın Levent'de YÖK Anadolu projesi kapsamında eşleştirildiği Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi arasında yapılan çalışmaları paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı