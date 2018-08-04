Rektör Demirdağ, CHP'li Vekil Hakkında Bilgi Verdi

Beyin sarsıntısı geçiren ve tedavi için helikopterle Elazığ'a sevk edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Hayati bir tehlikesi şuan itibari ile söz konusu değil. Şuur açık. Tedavi ve izlem durumu yapılacak" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyinde oluşan pıhtılaşma nedeniyle sarsıntı geçirmesinin ardından helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye gelen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Şaroğlu'nun son durumu hakkında bilgi verdi.

Acil müdahaleden sonra hemen gerekli tetkikleri yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Demirdağ, "Tomografisi ve MR çekildi. MR neticesinde detaylı bilgiyi yine nörolog arkadaşlar karar verecek. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu o bölgenin beslenmemesine bağlı olarak, sağ tarafından hafif bir felç durumu var. Daha doğrusu felç demeyelim de kuvvet kaybı gelişti. Şuanda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum veya cerrahi müdahale söz konusu değil. Kan sulandırıcı tedavi ve diğer destek tedavisi şeklinde tedavi başlandı. İlgili uzman arkadaşlar hastamızın başında takip ediyorlar. Durumu stabil. Hayati bir tehlikesi şuan itibari ile söz konusu değil. Şuur açık. Tedavi ve izlem durumu yapılacak. Çünkü yeni bir olay. Akabinde de yeni bir pıhtının atmaması için gerekli tedbirler alındı. Daha sonra bu pıhtının nedeni araştırılacak. Kalp mi ya da damar kökenli midir diye araştırılacak. İleri tektik için arkadaşlar çalışma yapacaklar. Sağlık durumu kontrol altında" diye konuştu. - ELAZIĞ