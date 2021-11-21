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Rektör Beydemir, DP İl Başkanı Balta'yı makamında ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Beydemir, DP İl Başkanı Balta'yı makamında ağırladı

Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Demokrat Parti Bilecik İl Başkanı Sezai Balta ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Üniversitenin gelişimine dair konuların ele alındığı görüşmede Rektör Beydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İl Başkanı Balta'ya teşekkür etti. - BİLECİK

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