Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan, ceza aldı
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Sosyal medya hesabından yaptığı reklam paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Duygu Özaslan, tanıtımlarında bakanlığın reklam kararına uymadığı gerekçesiyle reklamları durdurma cezası verildi.
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanındıktan sonra 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan'ın başı derde girdi. 2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmasına uymayan fenomene reklam durdurma cezası verildi.
REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ
Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Duygu Özaslan'ın "Reklam veren Duygu Özaslan hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. Ceza alan Duygu Özaslan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.