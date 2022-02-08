Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan, ceza aldı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanındıktan sonra 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan'ın başı derde girdi. 2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmasına uymayan fenomene reklam durdurma cezası verildi.

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Duygu Özaslan'ın "Reklam veren Duygu Özaslan hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63 üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. Ceza alan Duygu Özaslan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.