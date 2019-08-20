Rejim güçlerinin Han Şeyhun'u ele geçirdiği iddia edildi

20.08.2019 12:03

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, sabah saatlerinde Han Şeyhun'un ele geçirildiği, muhaliflerin ise İdlib'e doğru çekildiği öne sürüldü. Han Şeyhun'u sabah kadar bombalayan rejim güçleri, İdlib kırsalındaki köyleri de ele geçirmek için operasyonlarına devam ediyor.

Rejim güçlerinin, İdlib kıraslında devam eden operasyonunda, bir süredir çatışmaların devam ettiği ve M-5 otoyolunun geçtiği stratejik Han Şeyhun bölgesini ele geçirdiği iddia edildi. Rejim güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar sabaha kadar sürdü. Rejim güçleri hava destekli operasyonlarla bölgeyi ele geçirmek için yoğun şekilde bombaladı. Sabah saatlerinde ise Han Şeyhun'un rejim tarafından ele geçirildiği, muhaliflerin ise İdlib'e doğru çekildiği öne sürüldü ancak resmi kaynaklar tarafından bu bilgi henüz teyit edilmedi.

DHA MUHABİRİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

İdlib'te muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar devam ederken, DHA muhabiri Murat Kibritoğlu ile Mustafa Kanlı, çatışmaların devam ettiği sıcak bölgede gelişmeleri takip ediyor. İdlib ile Han Şeyhun arasındaki bölgede çatışmaları takip eden DHA muhabiri Murat Kibritoğlu, rejim güçlerinin 3 helikopter ve uçaklarla İdlib kırsalındaki köylere operasyon düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.



Kaynak: DHA