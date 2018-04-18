Rehabilitasyon Merkezine Giden Öğrenciler Piknikte Buluştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde rehabilitasyon merkezine giden öğrenciler için Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla piknik düzenlendi.

İlçedeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 98 öğrenci, Kılıçkaya Barajı'ndaki piknikte bir araya geldi.

Aileleriyle pikniğe gelen öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Rehabilitasyon merkezi yetkilisi Yetişen Vural, "Öğrencilerimizle gönül birliği içerisinde aile ortamında piknik yapıyoruz. Onların mutluluğu bizleri daha mutlu ediyor. Her insanın bir engelli adayı olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Öğrencilerimizle birlikte gönlümüzce eğleniyoruz. Etkinliğimizi daha sonra yine tekrarlayacağız." diye konuştu.