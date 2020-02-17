Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir garip Orhan Veli'
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Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir garip Orhan Veli'

Murathan Mungan'ın şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı tek kişilik oyunu 'Bir Garip Orhan Veli' Reha Özcan tarafından sahneye taşındı.

17.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:31
Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir garip Orhan Veli'

Müşfik Kenter'in 30 sene boyunca sahnelediği, büyük ilgi gören klasik eseri 'Bir Veli', 'ın farklı yorumu ve yönetmen Murat Sarı'nın dinamik tasarımıyla 14 Şubat Cuma akşamı Duru Ataşehir'de ilk kez sanatseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunun ilk temsilinde Reha Özcan başta olmak üzere tüm ekip tiyatroseverlerle oyunun buluşmasının heyecanını yaşadı.

'Bir Garip Orhan Veli'de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair 'nin dizeleri, usta yazar 'ın etkileyici kalemiyle buluşuyor. Oyunda Reha Özcan'a sahnede müzikleriyle Nejat Dimili eşlik ediyor.

Kaynak: Bültenler
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