Regnum Carya Esports, oyuncusu "touven" ile yollarını ayırdığını açıkladı
Touven ile yollar ayırıldı.
Regnum Carya Esports, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile organizasyon kadrosunda yer almış olan Can "touven" Eryıldız ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Organizasyon oyuncuya gelecek kariyerinde başarılar diledi. Çıktığı 43 profesyonel maçta 9 farklı ajan ile oynayan oyuncu en son Regnum Carya Esports bünyesinde 23 Temmuz 2021 günü Surreal Esports'a karşı oynamıştı.
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