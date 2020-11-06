Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
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Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

06.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:02
Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

SAMSUN'da kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan (20) ile arkasındaki Sümeyye Akyürek (18) hayatını kaybetti.

SAMSUN'da kontrolden çıkıp refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan (20) ile arkasındaki Sümeyye Akyürek (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Kaplan yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki Sümeyye Akyürek ise yaşamını yitirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Refüje çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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