Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.

Konya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan marka otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, refüjde yürüyen yayaya otomobilin çarpması ve yayanın savrularak düşmesi yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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