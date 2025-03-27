Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı

Rum liderden dikkat çeken "Türkiye" çıkışı: Artık başlamalıyız
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 27 Mart Çarşamba?

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 27 Mart Çarşamba?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reddit çöktü mü? Sosyal medya platformu Reddit'te sorun ile karşılaşan kullanıcılar Reddit'e ne oldu, çöktü mü merak ettiler. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? Reddit neden yavaş, videolar neden açılmıyor? İşte detaylar...

Sosyal medya platformu Reddit'te 27 Mart Çarşamba günü sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini merak etti. Downdetector verilerine göre, Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve kullanıcıların bu durumu raporladığı görüldü. Reddit, kullanıcıların metin, fotoğraf, anket ve video paylaşabildiği bir Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesidir. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 27 Mart Çarşamba?

REDDİT ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre sosyal medya platformu Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve Reddit kullanıcılarının da bu durumu raporladığı gözükmektedir.

REDDİT NEDİR?

Reddit, bir Amerikan sosyal haber, tartışma sitesidir. Siteye kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabilir, diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alta inmesini sağlayabilirler.

Reddit hata raporu:

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 27 Mart Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title