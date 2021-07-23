Red Bull, VALORANT Champions Tour EMEA'nın resmi partneri oldu
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Red Bull, VALORANT Champions Tour EMEA'nın resmi partneri oldu

Red Bull, VALORANT Champions Tour EMEA'nın resmi partneri oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Red Bull, VCT EMEA'nın resmi partneri oluyor.

Red Bull, VALORANT Champions Tour 3. Aşama ve Son Şans Elemeleri'nde resmi olarak VCT'nin partneri olarak turnuvaya sponsor olacak.

2. Elemeler ile dünyaca ünlü enerji içeceği markası Red Bull VALORANT Champions Tour EMEA'ya resmi partner olarak katılacak. Ünlü içecek firması Red Bull, First Strike turnuvasını desteklemesinin ardından VCT'nin ilk kurucu partnerlerinden biri olacak. Esporu farklı alanlarda desteklemeye devam eden şirket, VALORANT'ın büyük kitlelere ulaşmayı başaran VCT turnuvalarıyla espora destek vermeye devam edecek.

Riot Games İş Geliştirme ve Ortaklıklar Avrupa ve MENA Üst Yöneticisi Zeynep Gencaga partnerlik ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Avrupa, Türkiye ve BDT'ye daha da heyecan verici içerikler sunmak için VCT'nin küresel partnerlerinden biriyle işbirliğini genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Red Bull, VCT'nin başlangıcından beri sahnede ve artık VCT EMEA için resmi bir tedarikçi olacak. Red Bull Tek Tabanca Anları ile daha fazla rekabet ve heyecan verici oyun görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

VCT ise kendi sitesinden yayınladığı makalede şu sözlere yer verdi:

"Espor sahnesinin her yerine damgasını vuran böylesine köklü bir organizasyonu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve verimli bir partnerlik için sabırsızlanıyoruz."

Çeşitli dünya devi markaların esporu ve izleyicilerini desteklediğini görmek bu sektörün içerisinde yer alan herkesi heyecanlandırıyor.

Kaynak: Playerbros

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