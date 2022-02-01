Recep İvedik 3 nerede çekildi? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim? Recep İvedik 3 filmi konusu!

Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim? Bu akşam Kanal D'de yayınlanan ve izleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Recep İvedik 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 3 konusu nedir? Recep İvedik 3 hangi üniversitede çekildi? Recep İvedik 3 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Zeynep Çamcı

Sevim Yatlılar

Mehmet Yumurtacı

Volkan Cal

Deniz Bozkurt

Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oktay Dener

Vahdet Çakar

Mehmet Önder

Dilara Yüzer

Aslı Nişancı

Turgut Tunçalp

Fatma Edizer

Çağatay Ulusoy

Başar Doğusoy

Bekir Tosun

Burak Haktanır

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekilmiştir. Recep İvedik 3 filminde Recep İvedik karakterinin yaşadığı mahalle Güngören'dir.

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

RECEP İVEDİK 3 FRAGMANI İZLE

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980; İzmir, Türk komedyen ve oyuncu, Recep İvedik tüm serilerinin yapımcısı, senaristi, oyuncusu.

Şahan Gökbakar , okul hayatına Ankara'da başladı ve ilk, orta, lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kişi arasında ilk dörde girerek

başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) günü bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kariyeri

Mezuniyeti'nden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında "Zıbın" isminde bir program hazırladı ve bu program 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi tv8'de yayınlandı. Zıbın programında çoğu reklam ve olayları alaya alırken mizah ve düşünceyi birleştirmişlerdir. Ayrıca TRT 1'de pazar günleri canlı yayınlanmış "7. Gün" programında beş hafta boyunca sunuculuk yaptı.Ardından daha önce Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı ve 13 bölüm devam ettirdi.

Zoka'dan sonra yine tv8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Şahan Çıkabilir" isminde bir antimedya-skeç şov hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti.2007 yılında NTV'de yayınlanan Kime Diyorum Ben adlı reality show programını hazırlamıştır. 22.02.2008 tarihinde vizyona giren ve Dikkat Şahan Çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuştur.

Ayrıca Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitkom yayınlanmıştır. Eylül 2016'da Halkbank reklam filmi çekmiştir.

Özel Hayatı

Selin Ortaçlı ile evli olan Şahan Gökbakar'ın Deniz Efe adında bir oğlu, Ela isminde bir kızı bulunmaktadır.

Sinema filmleri

Gen

Recep İvedik

Recep İvedik 2

Recep İvedik 3

Celal ile Ceren

Recep İvedik 4

Osman Pazarlama

Recep İvedik 5

Recep İvedik 6

Televizyon programlar

Dikkat Şahan Çıkabilir

Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben

Zoka

Kolay Gelsin

Engin Jurnal

Kayhan

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