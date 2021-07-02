Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?
Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi olan Recep İvedik 2 bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?
Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptığı Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?
RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Gülşen Özbakan Pakize İvedik
Efe Babacan Hakan İvedik
Çağrı Büyüksayar Ali Kerem
Asiye Dinçsoy Yakuza
Zeynep Çamcı Zeynep
Aysan Sümercan Yoga Hocası
Füsun Öztoprak
Müjde Uzman
Gülşah Şahin
Esin Gündoğdu
RECEP İVEDİK KONUSU
Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.