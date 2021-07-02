Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?

Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2008 yapımı komedi türündeki Türk filmi olan Recep İvedik 2 bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?

Başrolünü Şahan Gökbakar'ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yaptığı Recep İvedik 2 oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede çekilkdi?

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Gülşen Özbakan Pakize İvedik

Efe Babacan Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar Ali Kerem

Asiye Dinçsoy Yakuza

Zeynep Çamcı Zeynep

Aysan Sümercan Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

RECEP İVEDİK KONUSU

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.