Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 2 konusu nedir, Recep İvedik 2 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİNİN KONUSU

Recep'in hayattaki tek yakını, yaşlı ve günlerini PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi, Recep'in içki içip aylak aylak dolaşmaktan vazgeçip düzgün bir işe girmesini, evlenmesini ve toplum içinde saygın bir birey olmasını ister. Onun bu isteklerine kayıtsız kalamayan Recep, hayatını değiştirme kararı alır ve büyük bir çabayla iş aramaya başlar. Ancak girdiği her işte türlü olaylar yaşanır, her seferinde ortalık birbirine girer. Sonunda kuzeni Hakan, geniş çevresi sayesinde Recep'e kendi çalıştığı şirkette bir iş ayarlayarak ona yeni bir kapı açar. Bu yeni macera, Recep'in hem iş hayatını hem de kişisel gelişimini konu alan komik olaylarla doludur.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Başrol ve Karakterler:

• Şahan Gökbakar – Recep İvedik: Filmin merkezindeki karakter olan Recep, sinirli görünümüne rağmen saf ve dobra bir Anadolu insanını temsil eder.

• Gülsen Özbakan – Havva Nine: Recep'in en değer verdiği aile büyüğü olan babaannesi rolündedir. Film boyunca Recep'in değişmesini isteyen kişidir.

• Efe Babacan – Çocuk Recep: Geçmiş sahnelerinde Recep'in çocukluk yıllarını canlandırır.

• Dilek Çelebi – Psikolog: Kısa ama dikkat çekici bir sahnede Recep'in iç dünyasına inmeye çalışan psikolog karakterini oynar.

• Suat Ergin, Seda Fettahoğlu, Nilgün Belgün, Barış Bulut, Melih Ekener, Fatma Toptaş gibi isimler ise çeşitli yan rollerde izleyici karşısına çıkar.

RECEP İVEDİK 2 NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp şehirlerinde gerçekleştirilmiştir. Geniş bir coğrafyada yapılan çekimlerle film, hem şehir hayatını hem de farklı ortamları izleyiciye başarıyla yansıtır. 2009 yılında vizyona giren film, kısa sürede büyük ilgi görmüş ve gişede yüksek başarı elde etmiştir.