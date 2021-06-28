Recep Çilingir kimdir? Recep Çilingir kaç yaşında, nereli?
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Recep Çilingir kimdir? Recep Çilingir kaç yaşında, nereli?

Recep Çilingir kimdir? Recep Çilingir kaç yaşında, nereli?
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Magazin gazeteciliğin en eski isimlerinden Recep Çilingir vefat etti. Peki, Recep Çilingir kimdir? Recep Çilingir kaç yaşında, nereli?

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden başarılı gazeteci Recep Çilingir kimdir? Recep Çilingir kaç yaşında, nereli?

RECEP ÇİLİNGİR KİMDİR?

Kaldırıldığı hastanede 5 gündür yaşam mücadelesi veren Recep Çilingir, hayatını kaybetti. Vehbi Dinçcan yönetiminde Akşam Gazetesi magazin bölümünde görev yapan Recep Çilingir, son zamanlarda ise medya sektörünün yanı sıra işletmecilik ve organizasyonlarda görev alıyordu.

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