Recep ayının 13,14,15 oruç tutmanın fazileti nedir? 2021 Recep ayının ortasında oruç tutmanın fazileti nedir?

Recep ayının 13,14,15 oruç tutmanın fazileti nedir? Üç aylar arasında yer alan Recep ayı geçtiğimiz günlerde idrak edilmeye başlandı. Recep ayı idrak edilirken 13,14 ve 15.günlerinin zamanı ve oruç ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki 2021 Recep ayının ortasında oruç tutmanın fazileti nedir? Eyyamı biyz nedir?

Recep ayı Şubat ayının içerisinde idrak edilmeye başlandı. Ellerin semay yükselip duaların edildiği ve ibadetlerin gerçekleştirildiği Recep ayının 13.,14. ve 15 günleri merak ediliyor. Peki Recep ayının 13,14,15 oruç tutmanın fazileti nedir?

RECEP AYI 13. 14. 15. GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Recep Ayı 2021 senesinde 13 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13.günü 25 Şubat, 14.günü 26 Şubat, 15.günü ise 27 Şubat tarihine denk geliyor.