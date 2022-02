Recep ayı 10. gün duası nasıl okunur? Receb ayının 10. gününde hayırlı kaza ve kader için okunacak duanın okunuşu ve Türkçe meali!

Recep ayında ibadet etmek, dua etmek, namaz kılmak oldukça sevaptır. Hadisi Şeriflere göre Recep ayının onuncu gününde hayırlı kaza ve kader için okunacak bir dua vardır. Duaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Recep ayı 10. gün duası nasıl okunur? Recebin 10. günü hangi gündür?

RECEB AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene Recep ayının 10. günü 11 Şubat 2022 Cuma gününe denk gelmektedir . Yani yarın Recebin 10. günüdür. 10 Şubatı 11 Şubata bağlayan gece ise Recebin 10. gecesi olmaktadır. Aşağıda paylaşacağımız dua yarın akşam namazına kadar okunacaktır. Yani bu dua Recep ayının 10. günü okunur.

RECEB AYININ 10. GÜNÜNDE HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA NEDİR?

Tabiinin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde güvenilir kabul edilen Kays ibni Abbad (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:

"Allah-u Te'ala'nın dilediğini silip, dilediğini sabit bırakacağını açıkladığı Ra'd Suresi'nin 39. ayeti kerimesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği gün Receb-i Şerif'in onuncu günüdür."

(Kaynak : Mer'i ibnü Yusuf el-Makdisi, Taberi, Cami'ul-beyan... ve diğer kaynaklar)

Berâat Gecesi'nde ve Receb-i Şerif'in 10. gününde şu duanın tekrar tekrar okunması faziletli görülmüştür.

Duanın Okunuşu:

"Allahümme in ketebtenî şegıyyen fektüb seîdê. Vemhusmî andîvênileşgiyêi vesemminî tegiyyevverzügnî âyetelenbiyâi vensurnî alê cemîıleğdêi vehşurnî yevmelgıyâmeti fîzümratilenbiyâi aleyhimüsselâm. Veeıznî minderkileşgiyâ'i. İnnekesemîuddüâi birahmetike yâ eryamerrâhimîn. Amîn."

Duanın Türkçe meali:

"Ey Allah! Eğer beni bedbaht yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiya Suresi'nin 101. ayetinde haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüpheniz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamı kabul et."

Bu duayı Berat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allah-u Te'ala'nın yerine getireceği nakledilmiştir.

(Kaynak : Fezailül-eyyam, Veliyüddin er-Ruhavi el-Mahmudi, Süleymaniye Kütüphanesi)

Allah (c.c.) dualarımızı kabul eylesin. Amin...

